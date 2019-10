Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 8 ottobre, su Canale 5. Anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Con Barbara D’Urso al timone riparte l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, uno dei programmi di punta di Mediaset con inizio alle 17 su Canale 5. Come sempre tantissimi ospiti e i temi del giorno, con gossip e attualità a farla da padroni.

Pomeriggio Cinque: orario su canale 5, streaming Mediaset Play, repliche. Disavventura in ospedale per Francesca Cipriani

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ci sono stati momenti di apprensione per Francesca Cipriani, che ha vissuto una brutta disavventura in ospedale.

A Barbara D’Urso infatti l’ex pupa, isolana e gieffina ha raccontato di esser stata vittima di un brutto virus intestinale, che l’ha costretta ad una notte sotto osservazione. “Si era abbassata troppo la pressione – ha spiegato la bella Francesca. “Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi.”

“Durante la nottata avrò perso tre chili, mi stavano prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata. Non so se è dovuto da intossicazione alimentare o se fosse nell’aria. Non è possibile che siamo nel 2020 e che non ci sia campo nei cellulari. E’ una cosa grave. Mia mamma che è malata di cuore non è riuscita a contattarmi”.

In quelle condizioni, la Cipriani non ha trovato neanche un bagno liber. “Io sono arrivata in questo ospedale e stavo malissimo. Nulla da togliere ai senzatetto ma i bagni erano occupati da senzatetto per farsi lavare. Dovrebbero esserci delle strutture preposte”.