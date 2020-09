Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 8 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

E’ ufficialmente ripartita la nuova stagione di Pomeriggio 5, il contenitore Mediaset che vede al timone l’immancabile Barbara d’Urso. Anche oggi dalle 17, su Canale 5, in uno studio vuoto per il rispetto delle norme anti Covid la nuova puntata.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata il programma si è collegato con vari personaggi per parlare del tema coronavirus. Barbara d’Urso ha parlato in particolare con due bellissime dello spettacolo, e sempre chiacchierate, Antonella Mosetti e Aida Yespica.

La bella Aida ha raccontato di aver contratto il Covid e di essere in quarantena da oltre 20 giorni, pur non riscontrando alcun sintomo. La curiosità della D’Urso va subito sulla questione Billionaire, e così la conduttrice ha chiesto alla Yespica se avesse partecipato a qualche serata in Costa Smeralda.

“Non ci sono stata – ha detto la Yespica – Avevo la mia mascherina dentro la borsa e ho sbagliato a non metterla…”

Anche Antonella Mosetti, in collegamento con lo studio, ha raccontato come ha contratto il Covid. La soubrette ha raccontato che una volta tornata dalle vacanze in Sardegna è risultata positiva al tampone

La Mosetti ha poi approfittato per dire al pubblico di ascoltare i consigli di restare molto attenti e non sottovalutare il virus.