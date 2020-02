Pomeriggio 5: la puntata oggi, 13 febbraio 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Ritorna fra qualche ora Pomeriggio Cinque, al solito dalle 17 su Canale 5. La conduttrice Barbara D’Urso come tutti i giorni tiene compagnia ai telespettatori insieme ad ospiti ed opinionisti.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata in trasmissione si è potuto assistere ad alcune schermaglie fra Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio, che a quanto pare avrebbero litigato. Più volte il paroliere ha affermato che il loro rapporto sarebbe alquanto complicato, per quanto i due siano molto amici.

“Senti Cristiano, è inutile che ci provi in diretta” ha detto la D’Urso. “Sei in punizione, tu sai perché sei in punizione e non ti rispondo al telefono! Come due amanti litighiamo io e lui!”. Cristiano però le ha risposto: “Barbara io ti amo!”

Nell’intervista Malgioglio ha parlato del Festival di Sanremo, e ha detto di Elettra Lamborghini: “Sembrava una Diana Ross dei poveri! Avrei preferito che ballasse che si muovesse, poi quando si è girata e ha dato quello sbattito di natiche ho detto ‘Oh my God, ma cosa succede?“