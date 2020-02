Pomeriggio 5: la puntata oggi, 14 febbraio 2020. Gli ospiti di Barbara D’Urso

Sta per iniziare l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, come di consueto dalle 17 su Canale 5. Con Barbara D’Urso tanti ospiti e opinionisti per il dibattito in studio sui temi più caldi della giornata

Nell’ultima puntata c’è stato un vero scoop che riguarda uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Masini. Il cantante è stato intervistato dalla trasmissione e ha ammesso (proprio in clima San Valentino) di avere una nuova donna nella sua vita.

Si tratta di una novità vera, dato che Masini non ha mai messo più di tanto in pubblico le sue relazioni private. Aveva di recente raccontato a Diva e Donna: “Con qualche donna sono stato uno stronzo. Ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”.

“Il confronto nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop” aveva dichiarato sul suo ultimo successo a Sorrisi e Canzoni. “L’ho fatto con le caratteristiche che mi appartengono, quindi con momenti di romanticismo ma anche di forte rabbia e di consapevolezza”.