Pomeriggio 5: la trasmissione di oggi, 10 marzo 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Sta per tornare su Canale 5 Barbara D’Urso per il nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. Come sempre, dalle 17, lo studio sarà affollato da ospiti e opinionisti e si parlerà sicuramente dell’emergenza coronavirus.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Con la conferenza stampa di ieri sera, Giuseppe Conte ha istituito un’unica “zona rossa” comprensiva di tutta l’Italia, con regole stringenti per combattere la diffusione del coronavirus. Anche Mediaset si è adeguata sospendendo alcune trasmissioni (come Quarta Repubblica, dopo il contagio di Nicola Porro) e adeguando i programmi che resteranno in onda alle tematiche più attuali.

Nella nota di Mediaset si legge: “Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo“. Resteranno in onda quindi i due programmi di infotainment Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, che saranno organizzati diversamente per offrire maggiore informazione.