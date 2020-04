Pomeriggio 5: la trasmissione di oggi 2 aprile. Anticipazioni e ospiti

Oggi è 2 aprile e come al solito non mancherà l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, a maggior ragione dopo le ultime polemiche che hanno investito anche Barbara D’Urso.in merito al trattamento dei cani durante l’emergenza coronavirus. Tutti sintonizzati alle 17 su Canale 5.

Nell’ultima puntata la conduttrice ha intervistato un’infermiera che si trova in prima linea per combattere l’emergenza coronavirus. Grande commozione, nella circostanza, per Barbara D’Urso durante il collegamento con l’infermiera di Genova.

“Sono in isolamento nella mia stanza dal 10 marzo” ha raccontato l’infermiera. “Mio marito mi lascia il cibo fuori alla porta e non posso abbracciare mio figlio”. La conduttrice ha provato a darle coraggio: “Pensa al momento in cui potrai riabbracciare tuo figlio, sarà ancora più bello…” ha detto Barbara D’Urso con voce commossa.

“Devo stare in quarantena ancora dieci giorni e rifare il tampone” ha specificato l’infermiera. “Non vedo l’ora di togliere la mascherina e baciare mio figlio”.