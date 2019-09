Pomeriggio 5: oggi in tv su canale 5 torna Barbara D’Urso. Ospiti e anticipazioni

Oggi su Canale 5 a partire dalle 17 torna Barbara D’Urso con Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset, Come di consueto si parlerà dei temi del giorno dalla cronaca al gossip, dall’attualità allo spettacolo, con ospiti e opinionisti.

Per la puntata di oggi, 18 settembre 2019, sono state fornite già alcune anticipazioni. È stato pubblicato su twitter e facebook un post dove si lasciava intendere che uno dei temi trattati in studio sarà la vicenda di Merano, con un neonato trovato morto in una scarpata e l’arresto della madre di nazionalità rumena per presunto omicidio.

Nella giornata di ieri, si è parlato tanto invece della partecipazione di Carmen Di Pietro. La soubrette ha parlato del rapporto con il figlio diciottenne e ha destato scalpore quando ha detto di volerlo cacciare di casa.

Un siparietto esilarante quando Carmen Di Pietro, pensando di avere davanti a sé uno scalino, ha rischiato di cadere per terra, suscitando una grande ilarità nel pubblico.