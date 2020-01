Pomeriggio 5: puntata del 17 gennaio. Anticipazioni e ospiti con Barbara D’Urso

Sono in corso i preparativi per la nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Il programma che prevede l’inizio alle 17 su Canale 5 vedrà ancora una volta la conduttrice Barbara D’Urso tenere le fila del mix di attualità, gossip e polemiche.

In molti si stanno ancora riprendendo dopo lo scoop di ieri che riguarda il caso di Luigi Favoloso, il quale ha telefonato al programma di Barbara D’Urso. La conduttrice ha infatti affermato di conoscere la verità sulla questione, che Luigi Favoloso è vivo ed ha anche telefonato alla redazione del programma.

“Ci ha telefonato da una scheda non italiana” ha dichiarato la D’Urso. “Sta bene, non è in Italia. È all’estero. A noi ha detto in che nazione è. Ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato tante cose. Ci ha detto tutto ciò che è stato detto è assolutamente falso. Ci ha raccontato una versione opposta da quello che viene raccontato da noi. È molto dispiaciuto per la mamma perché non sapeva niente.”

E poi le indiscrezioni sui suoi movimenti futuri: “Lui, per il momento, continuerà ad essere nascosto. Non se la sente di dire altro. Non gli hanno fatto del male. Ha seguito anche quello che è stato raccontato da noi e dalle altre reti come la Rai. Tornerà per farsi vivo per raccontarci il motivo di questo gesto. Ha una motivazione molto grave rispetto a quello raccontato da Nina Moric”.