Pomeriggio 5: puntata di oggi, 21 febbraio 2020 con Barbara D’Urso

Oggi pomeriggio l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque, dalle 17 su Canale 5. Nello studio con Barbara D’Urso al solito il ricco parterre di ospiti e opinionisti per dare pepe alla fascia pomeridiana di Mediaset.

Nell’ultima puntata Barbara D’urso si è scagliata ancora una volta con violenza contro i truffatori. In questo caso la rabbia è scaturita nell’affrontare la storia di Marina, una donna vittima di una truffa amorosa sul web. La donna sarebbe stata raggirata per 28mila euro e ora si trova in difficili condizioni economiche. “Non ho più nemmeno i soldi per comprare da mangiare al mio cane”, ha ammesso la donna.

“Uomini cattivi e bastardi”, si è sfogata così la D’Urso. “Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella”. In seguito Barbara ha invitato tutte le donne a stare molto attente sul web e in generale agli uomini millantatori. Ha poi chiesto al pubblico del programma di aiutare, per chi può, la donna economicamente, almeno per fornirle dei beni di prima necessità.