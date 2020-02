Pomeriggio 5: puntata oggi, 19 febbraio 2020. Anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Per questa giornata non mancherà l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, con inizio dalle 17 su Canale 5. Sempre discusso e polemizzato, ma non per questo meno seguito, il programma di Barbara D’Urso promette scintille anche oggi.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata Barbara D’urso è stata protagonista di un siparietto sexy, con la complicità di Sergio Volpini. L’ex “Ottusangolo” in qualità di ospite e opinionista per parlare del Grande Fratello Vip, ha dato vita a un episodio molto particolare durante lo stacco pubblicitario.

Al ritorno in studio, Barbara D’Urso ha fatto dell’ironia: “Dovreste vedere cosa succede durante la pubblicità. C’è Sergio Volpini che mi corteggia e mi guarda le gambe…”. La sua risposta è esilarante: “Vorrei dirlo a tutti quelli che dicono che Barbara è rifatta. Ha le gambe nude, non indossa né le calze normali, né quelle contenitive”.

“Ma le calza contenitive non si usano neanche più” ha risposto divertita la conduttrice, fra le risate del pubblico.