Pomeriggio 5: torna Barbara D’Urso. Ospiti e anticipazioni della puntata dell’8 gennaio 2020

In questa giornata, 8 gennaio 2020, sarà in onda regolarmente dalle 17 su Canale 5 la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, pronta a riprendere le redini dell’ascolto pomeridiano in tv.

Dopo una lunga sosta per le vacanze di Natale, il programma ha infatti ripreso il suo posto su Canale 5, riscontrando ottimi ascolti nell’ultima puntata.

Pomeriggio Cinque: quando non va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Lacrime per Elena Morali

Sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto delle sue, in cui si mostra mentre guarda in alto pensierosa, oppure sognante, in base ai punti di vista. In questo modo ha dato appuntamento ai suoi fan per oggi alle 17, con la nuova puntata di Pomeriggio 5.

“Buongiorno!!! Io mi sto preparando per voi!!!” ha scritto su Instagram la D’Urso. “Ci vediamo più tardi con #Pomeriggio5”, un appuntamento condito dagli hashtag #maifermarsi, #buonagiornata e l’immancabile #colcuore.

Nell’ultima puntata, intanto, era ospite Elena Morali che ha parlato della fine della sua relazione con Scintilla e Daniele Di Lorenzo. “Era un periodo che io e Scintilla non andavamo d’accordo, abbiamo deciso di avere una coppia aperta” ha spiegato la Morali. “Con Daniele siamo andati a periodi, c’erano grandi liti. Poi lui mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho rifiutato. Ora sono single, devo ripartire da me. Mi scuso con i genitori di Scintilla e con i miei”.

In studio, Elena Morali si è lasciata poi andare alle lacrime, qualcosa che non è andato a genio a Barbara D’Urso, che infatti l’ha rimproverata: “Sono più grande di te, mi dispiace vederti piangere, ma se avessi scelto un uomo con cui stare adesso non soffriresti e non avresti fatto soffrire altre persone. Mi fai meno pena di altri” le ha detto, impietosa.