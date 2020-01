Pomeriggio 5: trasmissione del 16 gennaio. Gli ospiti Barbara D’Urso

Barbara d’Urso è pronta a riprendere le redini del suo Pomeriggio Cinque. Il programma che inizia alle 17 su Canale 5 terrà compagnia anche oggi a tantissimi italiani con i temi di attualità, gossip e i tanti ospiti.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nella puntata di ieri il popolo del web si è letteralmente scatenato dopo aver appurato la presenza come ospite di Matty il Biondo, ragazzo campano e famosissimo youtuber da milioni di visualizzazioni. Il giovanissimo, originario di Angri (Salerno) è stato presentato da Barbara D’Urso come “nuova star del web” in ragione dei suoi numeri.

Matty il Biondo, che ha solo 11 anni, ha già 280mila iscritti al suo canale YouTube e circa 50mila follower su Instagram, aperto da pochissimo tempo. Con la sua indole tranquilla, Matty ha confidato alla D’Urso che essere a Pomeriggio 5 è stato per lui un sogno.

Non sono mancati i suoi tormentoni, come ad esempio “godo come un riccio” e “uno sfogo alla miseria”, frasi che scatenano l’ilarità del popolo di Toutube e dei social.