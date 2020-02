Pomeriggio 5: trasmissione di oggi, 27 febbraio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi studio gremito per il nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque, il contenitore che avrà inizio alle 17 su Canale 5. Con Barbara D’Urso nuovi ospiti e tanti argomenti da affrontare anche oggi.

Nell’ultima puntata una telefonata a sorpresa di Luigi Mario Favoloso ha fatto scatenare la confusione in studio. Mentre era ospite Daniele Di Lorenzo, ex di Elena Morali, è intervenuto per dire la sua fra lo sconcerto del pubblico.

“Luigi Mario Favoloso ha chiesto a Elena Morali di fare una finta paparazzata su una loro presunta storia d’amore” ha detto in studio Di Lorenzo. “Ora sono a Beirut e hanno chiamato un paparazzo per fingere un viaggio insieme. Qualche giorno fa, Elena, dopo essere uscita con Luigi Mario e i suoi amici, è venuta a casa mia e mi ha detto che aveva bevuto troppo e che le avrebbero messo qualcosa nel bicchiere. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Elena Morali sta male, va aiutata”.

In quel momento arriva il collegamento telefonico con Luigi Mario Favoloso. “Daniele non accetta di essere stato lasciato da Elena” ha replicato. “La vuole fare apparire come una pazza. Io e lei non siamo fidanzati, ma io la sto corteggiando. Mi piace molto” ha confessato.