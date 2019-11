Pomeriggio Cinque, 19 novembre: le anticipazioni della puntata di oggi

Puntuale come ogni giorno, alle 17:15 una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Reduce dalla scoppiettante prima serata di Live non è la D’Urso, la presentatrice partenopea terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia, il game show che ha debuttato ieri sera. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso accesso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live su Canale 5 o on demand su Mediaset Play, il tema del talk sarà il razzismo trattato, come dice la D’Urso, “in forma pop”. Si partirà dai cori di Balotelli per passare a ciò che ha subito la figlia di Raffaella Fico all’asilo. Citeranno anche il caso della bambina di colore lasciata a piedi sul bus e quello di Balkissa Maiga, l’attrice che ha trovato lo zerbino pieno di banane.

Si parlerà anche di Paola Caruso che si è lasciata con Moreno Merlo. Quest’ultimo beccato con una ex concorrente del Grande Fratello. E si tornerà a parlare della confessione di Heather Parisi a Live sul suo ex che l’ha picchiata per sette anni.

Nella prima parte verrà toccato anche il tema delle truffe nelle agenzie di viaggi. Parleranno ancora di Umberto, l’anziano di Bari accumulatore seriale sepolto in casa.

Aggiornamento ore 17:09