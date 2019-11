Pomeriggio Cinque, 25 novembre: le anticipazioni della puntata di oggi

Sta per iniziare un’altra settimana anche per Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Sotto la testata Videonews, il rotocalco terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e al suo game show Conto alla Rovescia. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso accesso, in studio.

Nella puntata di oggi, che potete vedere live dalle 17:15 su Canale 5 o on demand su Mediaset Play, si parlerà del caso, avvenuto a Domenica Live, tra Paola Caruso e il suo ex Moreno. Il programma si occuperà anche dei social network con gli influencer ospiti in studio come, ad esempio, Ludovica Pagani.

Per quanto riguarda la cronaca, si parlerà della stalker di Fiorella Mannoia e del femminicidio a Partinico. Il programma si occuperà, inoltre, del caso di un uomo paralizzato per un anno per aver mangiato del pollo infetto e dell’ennesima truffa ai danni degli anziani. Ci saranno, inoltre, gli aggiornamenti sul caso di Umberto, l’anziano di Bari sepolto in casa.