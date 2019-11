Pomeriggio Cinque, 26 novembre: le anticipazioni della puntata di oggi

Puntuale come ogni giorno, alle 17:15 una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Reduce dalla scoppiettante prima serata di Live non è la D’Urso, la presentatrice partenopea terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia, il game show che ha debuttato ieri sera. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso accesso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live su Canale 5 o on demand su Mediaset Play, si tornerà a parlare delle accuse di Paola Caruso al suo ex Moreno Merlo. Il programma si occuperà della confessione, avvenuta ieri a Live Non è la D’Urso, di Mercedesz Henger e del suo padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Si parlerà, soprattutto, della reazione della madre Eva Henger.

Si parlerà in studio di Elena Morali e del presunto tradimento ai danni di Gianluca Scintilla Fubelli con Daniele Di Lorenzo, che afferma di aver avuto una storia d’amore di un anno.

Per quanto riguarda la cronaca, un carabiniere afferma di sapere dov’è il corpo di Roberta Ragusa. Il programma continuerà, inoltre, a parlare di Umberto di Bari, l’anziano accumulatore compulsivo.