Pomeriggio Cinque, 27 novembre: anticipazioni ed ospiti del programma di Canale 5

Puntuale come ogni giorno, alle 17:15 una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Il rotocalco del Biscione terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia, il game show che ha debuttato ieri sera. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso acceso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live su Canale 5 o on demand su Mediaset Play, si parlerà dello scontro tra animalisti e non animalisti, tra vegani e onnivori. Due body builder vegani saranno presenti in studio.

Continuerà il filone delle truffe, con l’86enne che ha subito un tentativo di furto; volevano il suo anello ma la signora ha rifilato un pugno. Il programma si occuperà anche della storia di un cane che spaventa tutto il vicinato.

Per la cronaca parleranno del caso di Rieti, della donna che ha dato fuoco al marito. La donna si è ustionata ed è gravissima in ospedale.

Torneranno a occuparsi dell’uomo che ha ucciso l’amante, in particolare della moglie che è stata intervistata da News Mediaset.

