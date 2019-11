Pomeriggio Cinque, 28 novembre: cosa accadrà nel programma di Barbara D’Urso?

Sta per arrivare, alle 17:15 su Canale 5, una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Il rotocalco, sotto la testata Videonews, terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso acceso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play, si parlerà dei ricchi che ostentano. Partiranno da Gianluca Vacchi e del suo “ippopotamo da giardino” e da Guendalina Canessa, che ha speso 14 mila euro per un quarto d’ora. Verrà citato il caso di Cristina Chiabotto.

Per quanto riguarda la cronaca partiranno dal caso di una coppia gay che non ha potuto fare un servizio fotografico della villa per un diniego da parte delle suore. Tra i casi si parlerà della scomparsa di una ragazzina minorenne di Treviso. La madre, in collegamento, ha paura che uno conosciuto in chat l’abbia portata in Germania e costretta a prostituirsi.

Aggiornamento ore 17:11