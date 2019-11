Pomeriggio Cinque, 29 novembre: le anticipazioni del programma di Barbara D’Urso

Sta per terminare un’altra settima e arriva, puntuale alle 17:15 su Canale 5, una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Il rotocalco terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia. Cosa dobbiamo aspettarci? Tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk in studio nella seconda parte, praticamente di tutto.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play, si parlerà ancora della diatriba tra Paola Caruso e il suo ex Moreno Merlo. Si occuperanno, inoltre, di bellezza partendo dalle dichiarazioni di Madonna, che ha affermato di bere la propria pipì, e dall’apiterapia di Gwyneth Paltrow. Sarà ospite del programma Nathan Lelli, Mister Universo di body building.

Per quanto riguarda la cronaca, partiranno dal caso Luca Sacchi. Torneranno sul caso di Letizia, la minorenne trevigiana scomparsa da poco ritrovata. Parleranno, inoltre, dell’assassinio dell’amante a Partinico.

Ci saranno, inoltre, le anticipazioni di Domenica Live e di Live non è la D’Urso.