Pomeriggio Cinque, 3 dicembre: le anticipazioni della puntata di oggi

Puntuale come ogni giorno, alle 17:15, una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Reduce dalla scoppiettante prima serata di Live non è la D’Urso, la presentatrice partenopea terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e al suo Conto alla Rovescia. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso accesso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play, si parlerà di sessismo. Il punto di partenza sono le parole di Carmen Di Pietro a Radio Globo, innescando grandi polemiche.

Si tornerà a parlare di Umberto, l’anziano accumulatore seriale di Bari. Ci saranno anche gli aggiornamenti sull’omicidio di Luca Sacchi. Parleranno ancora del caso di Santo, picchiato perché omosessuale.