Pomeriggio Cinque: 31 ottobre 2019, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Pomeriggio Cinque: Elena Morali smentisce Fabio Rondinelli

Nell’ultima puntata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 c’era Fabio Rondinelli che ha confessato di aver baciato Elena Morali, oltre che parlato con lei di una vacanza in Calabria.

La ragazza però oggi ha smentito tutto categoricamente su Novella 2000. Le foto di loro due in atteggiamenti equivoci, infatti, sarebbero per Elena state create per una campagna pubblicitaria.

“E’ un impostore… E’ falso… Ho scoperto di non essere la prima donna a cadere nella sua trappola… Ha negato pure di aver visto Scintilla quando era lì con noi per lo shooting… Mi sono fidata come una cret*na…” ha detto Elena Morali.