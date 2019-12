Pomeriggio Cinque, 4 dicembre: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

Sta per partire, tra pochi minuti, una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Dalle 17:15, su Canale 5, la presentatrice partenopea terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e al suo Conto alla Rovescia. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso accesso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere anche in streaming su Mediaset Play, si parlerà di guerre in famiglia. Dalle dichiarazioni di Ivana Trump, ex moglie del tycoon Donald Trump, a Live non è la D’Urso, a quella tra Lando Buzzanca e suo figlio. Dalla rivelazione di Mercedesz Henger che ha fatto arrabbiare la madre Eva, ad Andrea, il figlio di Marina Ripa di Meana, che si scaglia contro Lucrezia Lante della Rovere. Si parlerà anche della lite tra le sorelle De Andrè, Francesca e Patrizia.

Verranno annunciati, inoltre, gli aggiornamenti sul caso Luca Sacchi e sull’omicidio di Gianna, uccisa in cucina con un taglierino. In più verranno svelate le motivazioni della sentenza a carico di Logli sul caso Roberta Ragusa.