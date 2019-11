Pomeriggio Cinque: le anticipazioni della puntata di oggi 15 novembre

Sta per terminare un’altra settimana e Barbara D’Urso è pronta ad accogliere i telespettatori sintonizzati su Canale 5 per un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. Il programma di infotainment sotto la testata Videonews vi farà compagnia sino all’arrivo di Gerry Scotti e delle botole di Caduta Libera. Tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e i personaggi, a volte bislacchi, in studio, aspettiamoci di tutto nel contenitore pomeridiano del Biscione.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live dalle 17:15 o on demand su Mediaset Play, si parlerà delle diete. Dalla Sirt alla dieta del miele, dalla Cram alla dieta Lemme. In studio ci saranno, tra gli ospiti, Alberico Lemme e il figlio.

Per quanto riguarda la cronaca si occuperanno dell’acqua alta a Venezia e della nuova voragine al Vomero. Seguiranno il giallo di Peppe, il cuoco di Modica trovato ucciso nella sua camera da letto. Torneranno poi a parlare dell’anziano di Bari, accumulatore seriale, sepolto di casa.

Aggiornamento ore 17:11