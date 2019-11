Pomeriggio Cinque, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi 12 novembre

Puntuale come ogni giorno alle 17:10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso che allieterà il pomeriggio di tanti italiani. Tra un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, a volte bislacchi, prepariamoci come sempre a vederne delle belle.

Nella puntata di oggi, che potete vedere live o on demand su Mediaset Play, si parlerà della contestazione verso Jennifer Lopez a causa delle pellicce; su questo tema ci sarà il dibattito. Ci saranno tra gli ospiti Daniela Martani e Serena Grandi, che si sono scontrate su questo tema. La popolare attrice, inoltre, parlerà anche del furto avvenuto a casa sua.

Altro tema riguarda la donna veronese, che sarà in collegamento col programma, truffata in chat per 57.000 euro. Il truffatore tuttora continua a scriverle su facebook.

Si parlerà anche di Cinzia Paglini, la cantante scomparsa, con la figlia in collegamento. Questa mattina era in tribunale nella causa intentata contro lo stalker della Paglini.

