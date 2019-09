Pomeriggio Cinque: su Canale 5 c’è Barbara D’Urso. Anticipazioni e ospiti del 24 settembre 2019

Con Barbara D’Urso in forma smagliante è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. Dalle 17 in poi una lunga cavalcata fra interviste, video, dibattito e i consueti colpi di scena.

Pomeriggio 5: replica della puntata, orario, quando va in onda. Opinionisti e ospiti: ieri le rivelazioni di Erica Piamonte su Taylor Mega

Nella puntata di ieri, gli animi si sono accesi dopo l’intervista a Erica Piamonte, che si è soffermata sulla relazione con Taylor Mega. “Io e Taylor questa estate abbiamo passato un sacco di tempo insieme” ha rivelato Erica. “Abbiamo fatto tante vacanze, dormivamo nella stessa stanza e facevamo tutto il resto”.

L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha poi ricordato come durante il programma ha saputo del so tradimento con Giorgia Caldarulo. “Non si può dire che io e Taylor fossimo fidanzate, perché lei stava con un altro”.

“Credo sia una tipa molto diversa da me – ha poi aggiunto – non capisco come le possa piacere, mi sembra un po’ moscia”.