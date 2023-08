Pomezia, arrestato Stalker

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Pomezia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma, hanno arrestato un 69enne italiano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Il provvedimento cautelare scaturisce da una richiesta dei Carabinieri di Pomezia a seguito della denuncia-querela sporta pochi giorni prima da una 40enne.

La vittima perseguitata dopo l’incontro casuale in un locale

Secondo quanto ricostruito dalle indagini la donna, da diverso tempo e pur non avendo mai avuto con l’uomo alcun tipo di relazione o frequentazione, era oggetto di attenzioni non gradite da parte dell’indagato che si era invaghito di lei dopo averla conosciuta per caso in un locale.