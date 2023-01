Pomezia, auto-ariete contro la banca, provano a scappare con il bancomat. Hanno frantumato la vetrata della banca con un’auto rubata e con un cavo da traino hanno cercato di staccare il dispositivo Atm fino all’intervento di una gazzella dei carabinieri.

Il tentato furto nella notte di lunedì a Pomezia, in via dei Castelli Romani, zona industriale. Accortisi dell’arrivo dei militari, sono scappati a bordo du un’altra auto, prendendo la via Pontina contromano riuscendo a far perdere le proprie tracce. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sulla spaccata indagano gli investigatori dell’arma della compagnia di Pomezia.