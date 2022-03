Pomezia, incendio nella notte: dove e cosa è successo

Incendio incredibile nella notte in un capannone di 2000 metri quadrati in Via di Valle Caia a Pomezia. La struttura è utilizzata come deposito di materiale di vario genere: tutto è andato distrutto dalle fiamme.

Sul posto, poco dopo la mezzanotte sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco di Pomezia e Roma. La strada lunga diversi chilometri unisce via Ardeatina tra Albano e Ardea con via Pontina Vecchia a Pomezia, e in quel tratto si sono verificati già diversi incendi simili negli ultimi due anni: capannoni, autofficine, gommista e altre strutture similari. Non si esclude alcuna ipotesi, indagini in corso per capire le cause.