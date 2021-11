Pomezia, rapina bar minacciando la proprietaria: in arresto 27enne

Dopo circa un mese i carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno chiuso il cerchio sulla rapina avvenuta lo scorso 4 ottobre in un bar pasticceria di via Santorre di Santarosa, a due passi dal centro storico della città.

A finire in manette è stato un 27enne che abita poco lontano, in via Fellini, e che secondo le indagini quella mattina ha fatto irruzione nel bar minacciando la proprietaria e riuscendo a portarsi via 280 euro.

La donna, spaventata, dopo che il rapinatore si è allontanato ha chiamato i carabinieri, che hanno subito fatto partire le indagini. Le attenzioni dei militari si sono concentrate su alcuni pregiudicati di Pomezia: incrociando la descrizione del rapinatore fornita dalla vittima con alcune immagini di una telecamera di videosorveglianza, hanno stretto il cerchio intorno al 27enne, noto per diversi piccoli precedenti penali.

I carabinieri hanno così chiesto alla vittima se riuscisse a riconoscere quel soggetto e la proprietaria del bar non ha avuto dubbi. Di fronte ai risultati delle indagini e alle evidenze raccolte dai carabinieri di Pomezia, su coordinamento della Procura di Velletri, ieri il Giudice per le indagini preliminari ha emesso nei confronti del 27enne un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo è stato portato dietro le sbarre, a disposizione dell’autorità giudiziaria.