Pomezia, scritte no vax di fronte a farmacia che somministra vaccino

Scritte no vax sono apparse a Pomezia presso una farmacia che somministra il vaccino anti covid MODERNA. Sul gabbiotto che una struttra di via dei Castelli Romani, a Pomezia, questa mattina è comparsa una scritta no vax. In quella farmacia, oltre ai tamponi, si somministrano anche i vaccini anti Covid di Moderna. Sgomento tra i passanti e gli automobilisti, specie dopo l’assalto alla sede della Cgil e all’arresto di almeno 12 persone, nei giorni prossimi all’imminente varo dell’obbligatorietà del green pass.

Nella vicina Ardea, invece, via alle indagini sugli incendi tossici: blitz dei carabinieri alle Salzare. Una vasta operazione in corso dei carabinieri della Compagnia di Anzio, con perquisizioni e controlli. L’operazione di stamattina prende le mosse dagli incendi tossici avvenuti questa estate nell’area a ridosso della zona di Tor San Lorenzo. Sono state individuate alcune abitazioni che, nella mattinata, saranno perquisite. Nelle perquisizioni sono impiegate le unità cinofile e gli elicotteristi dei carabinieri, che hanno sorvolato la zona per agevolare le operazioni da terra.