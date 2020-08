Ponte di Genova, versione inedita di Crêuza de Mä di De André per l’inaugurazione

A due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, Genova inaugura il nuovo ponte. Quindici mesi di lavori no-stop per completare l’opera che sarà inaugurata con una cerimonia programmata per le 18 e 30 di oggi a cui prenderanno parte le maggiori cariche dello Stato. Un evento sobrio, come hanno richiesto i parenti delle vittime del Morandi.

Due anni fa, il 14 agosto 2018, il crollo del Morandi portò alla morte 43 persone, tutte ricordate oggi durante la cerimonia di inaugurazione, impreziosita dalla presenza di conte e Mattarella, delle Frecce Tricolore e di una versione inedita di Creuza de Ma, celebre canzone di Fabrizio De André in dialetto genovese.

Quanti artisti per Genova

Nato e cresciuto a Genova, De André ha dedicato album e versi alla sua città, cantata attraverso Via del Campo e tanti altri celebri canzoni. Tra cui, appunto, Creuza de Ma, uno degli album simbolo del cantautore genovese, che grazie alla fondazione creata da Dori Ghezzi sarà spiritualmente presente sul nuovo ponte di Genova per l’inaugurazione in programma oggi lunedì 3 agosto.

I ricavi della nuova versione della canzone, ideata da Dori Ghezzi, insieme a Sony Music, Nuvole Production, Fondazione Fabrizio De André Onlus, Mauro Pagani e Stefano Barzan, saranno devoluti per sanificare alcune zone della città. Al progetto hanno partecipato celebri artisti come Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Giua, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Paolo Fresu, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Cristiano De André, Sananda Maitreya.