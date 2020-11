Ponte Morandi, arrestato Castellucci, ex ad di Autostrade, e altri manager

Questa mattina, mercoledì 11 novembre, la Guardia di Finanza di Genova ha dato esecuzione a diverse ordinanze di misure cautelari nei confronti di cinque manager o ed ex manager di Autostrade per l’Italia. Nel mirino Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade (fino al gennaio 2019), indagato per inquinamento probatorio nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. Ora è agli arresti domiciliari.

Sempre ai domiciliari sono finiti il direttore delle operazioni Paolo Berti e Michele Donferri Mirella. Hanno subito misure interdittive invece il direttore del primo tronco Stefano Marigliani, Paolo Strazzullo e Massimo Milani. Sono indagati nell’inchiesta parallela a quella sul crollo del ponte, riguardante la fornitura di pannelli fonoassorbenti.

Secondo la Guardia di Finanza gli indagati erano consapevoli “della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza stradale” così come dei “difetti progettuali e di sottostima dell’azione del vento, nonché dell’utilizzo di alcuni materiali per l’ancoraggio a terra non conformi alle certificazioni europee”. Per questo sono accusati di frode nei confronti dello Stato.

Mario Bonito