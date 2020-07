Ponte Morandi: lunedì 3 agosto alle 18.30 sarà inaugurato il nuovo ‘Genova San Giorgio’ annuncia Bucci

“Il ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro. Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l’aiuto di un’azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, che è dell’Emilia Romagna. Quindi tutta l’Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di Modello Italia”.

Così, con comprensibile orgoglio Marco Bucci, sindaco di Genova (ma soprattutto commissario alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera), ha tenuto a presentare a Tgcom24 l’opera che, ha poi annunciato dalla sua pagina Fb, “sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30“.

Bucci: “L’Italia è un’eccellenza nelle infrastrutture”

Il Commissario ha quindi tenuto ad esaltare che, “Qui è rappresentata l’eccellenza della nostra nazione che ha fatto una cosa grande e che nel mondo ha un sacco di meriti e non si riesce a capire come mai in Italia non riesce a fare le cose belle che fa nel mondo. Noi abbiamo dato una prova che queste cose si possono fare anche in Italia e per favore continuiamo così con tutte le altre opere infrastrutturali che servono non solo per la Liguria, su cui abbiamo appena dato al Presidente del Consiglio un piano da 5 miliardi di opere infrastrutturali per i prossimi 5 anni in Liguria, ma per tutta Italia”.

Max