Ponti 2020: ecco tutti i giorni di festa del nuovo anno

In nuovo anno che sta per iniziare sarà particolarmente propizio per chi ha intenzione di sfruttare le giornate a cavallo delle festività per viaggiare o riposarsi. Chi ha dato un occhio al calendario del 2020, infatti, si sarà già reso conto che ci sono diverse possibilità di ponti nei prossimi 366 giorni (il nuovo anno sarà bisestile).

Buon 2020: tutti i ponti in calendario dell’anno nuovo. Ponte del 6 gennaio, quando cade la Pasqua, ponte del 1 maggio, ponte del 2 giugno

In base ai calcoli che si possono fare sul calendario 2020, consumando soli 8 giorni di ferie sarà possibile addirittura guadagnare circa un mese di vacanza.

Il primo ponte possibile arriva immediatamente con il 6 gennaio: capitando di lunedì, l’Epifania offre un’ottima occasione per programmare 3 giorni fuori. Chi può prendere le ferie ha la possibilità di godersi quasi una settimana, dal 1 al 6 gennaio.

Mentre la Pasqua si festeggia il 12 aprile, quest’anno non si ha fortuna con il giorno della liberazione, il 25 aprile, visto che cade di sabato. Tutto cambia invece in previsione del 1 maggio che è venerdì, e quindi allunga il weekend di un giorno.

La festa della Repubblica del 2 giugno ricade di martedì: occasione speciale, perché con il solo lunedì di ferie, è possibile prenotare un viaggio di 4-5 giorni.

Non va bene invece a Ferragosto e il 1 novembre: il primo cade di sabato, il secondo di domenica. Ci si può consolare con il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, che capita di martedì e offre un ottimo ponte a partire dal sabato precedente.

Si chiuderà l’anno con Natale e San Silvestro che cadono di venerdì: non male come prospettiva per allungare le feste natalizie.