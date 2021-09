Due incidenti sulla via Pontina questa mattina e traffico in tilt in entrambe le direzioni di marcia, verso Roma e verso Latina. Il primo , secondo quanto informa Astral mobilità, è avvenuto tra Casalazzara (Aprilia) e Pomezia, nella carreggiata in direzione della Capitale.

Il secondo blocca il traffico sulla Pontina verso Aprilia dalla zona Castagnetta – Cinque Poderi, appena fuori dall’abitato di Pomezia. Gravi disagi alla circolazione per tutta la mattina e strade alternative consigliate.