Pontina e Laurentina, altri due incidenti: mattina shock a Roma

Incidente mortale sulla Pontina, in direzione nord: un pedone è stato investito. Strada chiusa e enormi code che per ore hanno congestionato l’arteria stradale e tutte quelle collaterali, con conseguenti disagi per tutti gli automobilisti che si sono trovati imbottigliati nel traffico.

L’incidente mortale si è verificato questa mattina sulla intorno alle 6, in direzione Roma, nel territorio di Pomezia all’altezza del km 32,200, zona Castagnetta.

A causa delle lunghissime code che si sono formate, successivamente sono avvenuti altri 2 incidenti che hanno aggravato la situazione del traffico. Uno proprio sulla Pontina, a circa 250 metri da quello piu grave. Il secondo, invece, in via Laurentina, ovvero proprio dove il traffico era stato deviato. Alle 10.45 è stata riaperta la carreggiata in direzione Roma sulla SS 148 Pontina chiusa precedentemente per incidente.