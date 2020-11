Pontina, incidente d’auto, giovane estratto dalle lamiere: cosa è successo

Auto finisce dentro una cunetta sulla Pontina, giovane estratto dalle lamiere. E’ successo questo mattina sulla SS148, all’altezza del chilometro 19 in direzione Latina, una Fiat Idea, con alla guida un ragazzo, è finita fuori strada finendo il suo tragitto dentro una cunetta sul margine della carreggiata. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Ad estrarre il giovane dalle lamiere il personale del vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia che hanno affidato il ragazzo alle cure dei sanitari, intervenuti sul posto per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di polizia locale e stradale per i rilievi. Code e disagi per il traffico si sono registrati lungo l’arteria.

SEGUONO AGGIORNAMENTI