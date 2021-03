Pontina, nuovo incidente causato da un Tir

Un tir sfonda nuovo il new jersey sulla Pontina: strada bloccata verso Roma per l’ennesima volta. Ed è di nuovo un mezzo pesante ad essere rimasto coinvolto in un incidente sulla Pontina e con il suo ingombro ne compromette la viabilità. Questa mattina, intorno alle 8, un tir che viaggiava in direzione Roma, al chilometro 62 ha sfondato il new jersey invadendo in parte anche la carreggiata sud, ristretta ad una sola corsia di transito.

Ferito l’autotrasportatore per il quale sul posto sono arrivati i soccorsi dei sanitari del 118. Verso Roma il traffico è deviato sulle complanari con forti ritardi sulla circolazione. Sul posto anche la polizia stradale di Aprilia e la squadra pronto intervento Anas.

Quanto accaduto questa mattina sembra ripetere l’incidente di ieri, con un camion di grandi dimensioni che ha perso il controllo mettendosi di traverso e bloccando la strada. Le cause per entrambi gli incidenti sembrano da imputarsi all’asfalto bagnato della Pontina.

Oggi si è verificato anche l’allagamento della Laurentina, con auto rimaste intrappolate nell’acqua. Raggiungere la Capitale, dunque, sembra un’impresa impossibile.