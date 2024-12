Port Mobility, è l’ora dello sciopero

CIVITAVECCHIA – Sciopero e blocco della flessibilità oggi per i lavoratori di Port Mobility, che dalle 9,30 presidieranno l’Autorità di sistema portuale contro il licenziamento collettivo di 26 dipendenti. La mobilitazione, promossa da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl mare e Usb Fast, punta a scongiurare licenziamenti in un territorio già in crisi occupazionale. Domani alle 11, la IX Commissione consiliare regionale “Lavoro e formazione” si riunirà in audizione presso la sala Etruschi a Roma per discutere la vertenza. Invitati il sindaco Marco Piendibene, il presidente dell’Adsp Pino Musolino, l’ad di Port Mobility Edgardo Azzopardi e i rappresentanti sindacali. I sindacati ribadiscono che Civitavecchia, già gravata da una crisi, non può permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro e chiedono soluzioni condivise per salvaguardare i lavoratori e le loro famiglie.