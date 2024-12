Porta d’Italia, la nuova Provincia protagonista di un convegno

CERVETERI – Si torna a parlare di una nuova Provincia, “Porta d’Italia”, nella città etrusca. Il documento era stato portato in massima assise cittadina lo scorso giugno, dai consiglieri di opposizione e aveva ottenuto il voto favorevole di ben 14 consiglieri comunali (10 i no, astenuto il sindaco Elena Gubetti). Una decisione che aveva pesato anche politicamente, come avevano evidenziato peraltro anche gli altri esponenti politici anche di altri comuni (come il capogruppo FdI a Civitavecchia, Massimiliano Grasso) per il voto favorevole di ben cinque consiglieri “dissidenti”. L’appuntamento con il convegno organizzato dai promotori della nuova Provincia prenderà il via domani alle 17 in Sala Ruspoli e vedrà la presenza dei sindaci e degli amministratori del territorio interessati dal progetto (oltre che agli esponenti politici locali). Un’occasione per tornare a discutere delle possibilità che il distacco da Città Metropolitana di Roma Capitale potrebbe portare (in senso positivo) per il litorale a nord e per dare la possibilità ai cittadini di approfondire l’argomento.