Portali per la didattica a distanza sotto attacco hacker. Axios: “Servizio non funzionante”

Portali per la didattica a distanza sotto attacco hacker. Axios: “Servizio non...

La scuola ormai si fa solo a distanza, almeno fino a settembre. L’univa via per l’istruzione ai tempi del coronavirus è dotarsi di un pc, una connessione internet e accedere ai portali dedicati. Da lì è possibile reperire materiale didattico e le stesse lezioni ondine fondamentali in questo periodo di isolamento.

Più di qualcuno ha denunciato le difficoltà di un servizio del genere, non alla portata di tutti. E le cose si complicano ulteriormente se questi portali vengono presi di mira da hacker che impediscono così il normale funzionamento del servizio. Se avete notato malfunzionamenti nella giornata di oggi non è colpa della vostra connessione, ma di un gruppo di hacker che ha messo in ginocchio il portale Axios.

“Struttura vessata da attacchi informatici”

Con una nota apparsa sull’home page del sito Axios.it, il portale ha reso noto l’attacco ricevuto nella notte. “Gentile Cliente purtroppo da questa notte la nostra struttura è continuamente vessata da attacchi informatici (tipo DDoS) da parte di hacker. Abbiamo bloccato questo attacco grazie al tempestivo intervento dei nostri tecnici e quelli di Aruba Enterprise, purtroppo il servizio nella giornata di oggi potrà subire delle alterazioni e non funzionare regolarmente.

Ancora: “I nostri sistemi sono sicuri, ma l’enorme numero di accessi fraudolenti blocca il regolare accesso ai servizi. Tutte le nostre forze al momento sono in campo per ripristinare al più presto il servizio. Stiamo inoltre preparando regolare denuncia da inoltrare alla polizia postale”, conclude la nota.