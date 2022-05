Porti, Cancelleri: “Oggi abbiamo applicato modello Genova a Palermo”

(Adnkronos) – “Abbiamo lavorato tantissimo sulla semplificazione. Pasqualino Monti (presidente dell’Autorità di Sistema portuale della Sicilia occidentale ndr) è riuscito a fare tutto questo da commissario straordinario nominato dal governo nazionale perché abbiamo creduto che per accelerare le procedure dovevamo fare delle norme che andavano a semplificare. Tagliare la burocrazia, tagliare i tempi morti in attesa di avere le autorizzazioni ha reso possibile miracoli come questo. In quattro anni si riescono a fare strutture come il nuovo Cruise Terminal di Palermo. Oggi abbiamo applicato il momento Genova a Palermo”. Così il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri partecipando all’inaugurazione del nuovo Cruise Terminal del porto di Palermo.

“Abbiamo riqualificato un porto che era fatiscente, che era abbandonato a se stesso, che aveva dei numeri ridicoli – ha aggiunto – e che adesso, con Pasqualino Monti, è diventato un porto che fa utili, con uno standard qualitativo europeo. Questa è la Sicilia che da ora in poi vogliamo vedere e questa è la Sicilia che pretendiamo sia fatta coi lavori pubblici”.