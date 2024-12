Porti, intesa Adsp Mar Tirreno Centro Settentrionale e Cdp per sviluppo infrastrutturale

(Adnkronos) – Promuovere la realizzazione di opere di rilevanza strategica per le principali infrastrutture portuali del Lazio favorendo il trasporto di merci e passeggeri, le interconnessioni logistiche e la crescita del tessuto industriale locale. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e da Cassa Depositi e Prestiti. La collaborazione avviata tra l’Amministrazione e Cdp, in essere fino a dicembre 2027, ha per oggetto la pianificazione e programmazione degli interventi di ammodernamento e sviluppo degli scali portuali di Civitavecchia e Fiumicino. L’accordo riguarda, poi, la costruzione e installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, oltre all’identificazione di progetti finalizzati ad accelerare i processi di decarbonizzazione del sistema elettrico portuale. Un percorso che potrà essere realizzato grazie al servizio di consulenza prestato da Cdp e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Programma InvestEu, e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti.

L’Autorità di Sistema Portuale, in attuazione dei Piani Regolatori Portuali (Prp) dei singoli scali di competenza e sulla base degli indirizzi strategici espressi dal Comitato di Gestione nell’ambito del Piano Operativo Triennale (Pot), intende definire la progettazione della nuova Darsena Energetica Grandi Masse all’interno del porto di Civitavecchia, infrastruttura che potrà ospitare insediamenti per diversi settori industriali e commerciali (energetico, cantieristico navale e movimentazione merci) e il primo lotto del Porto Commerciale di Fiumicino. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta l’opera di completamento di un sistema logistico strategico per l’Italia e per le infrastrutture esistenti (Aeroporto Leonardo da Vinci, Cargo City, Commercity, Interporto, nuova Fiera di Roma), incentivando i traffici commerciali e il trasporto passeggeri anche in ottica turistica, attraverso la navigazione del Tevere.

Il programma di sviluppo riguarda anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 11 MWp e lo studio di un secondo parco da 12 MWp, oltre all’installazione di colonnine di ricarica elettrica, all’efficientamento energetico di edifici e alla produzione di idrogeno verde per concorrere alla decarbonizzazione del sistema elettrico portuale.

Cdp, nel suo ruolo di Advisory Partner della Commissione europea, offrirà all’amministrazione il suo servizio di consulenza sia per il progetto della Darsena Energetica al porto di Civitavecchia sia per quello relativo al Porto Commerciale di Fiumicino. In particolare, è previsto l’affiancamento nella pianificazione dell’intervento, (analisi degli scenari e delle principali rotte commerciali, soluzioni di layout, individuazione dei lotti funzionali), nella programmazione dell’intervento (prioritizzazione degli interventi, analisi dei rischi, definizione di target e milestones nel monitoraggio degli stati di avanzamento dello stesso).

Inoltre, per ciò che è attinente al percorso di decarbonizzazione, Cdp affianca l’Autorità nel coordinamento delle attività e negli approfondimenti tecnici ed economici relativi al progetto di realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo, nell’analisi degli scenari di sviluppo e dei principali fabbisogni energetici futuri, nell’individuazione di soluzioni progettuali che possano favorire i processi di decarbonizzazione. “Si tratta di una intesa molto importante per il Network dei Porti di Roma e del Lazio – commenta il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino – perché avere come partner una istituzione finanziaria come Cdp, potrà senza dubbio costituire un punto di forza nella progettazione e nello sviluppo di infrastrutture strategiche come la Darsena Energetica ‘Mare Nostrum’ nel porto di Civitavecchia, da destinare a molteplici attività tra cui anche la cantieristica navale, e il porto commerciale di Fiumicino”.

La firma di questo nuovo Protocollo con l’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centro-Settentrionale, sottolinea Maria Elena Perretti, Responsabile Advisory di Cdp, “conferma l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti per mettere a disposizione delle amministrazioni, competenze tecniche a supporto di processi di sviluppo e ammodernamento di infrastrutture portuali, strategiche per la logistica e la competitività del Paese nel segno della transizione energetica e della decarbonizzazione”.