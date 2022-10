Porto fluviale Roma: Ciaccheri: “ Cambierà volto ostiense e darà riposta dignità a emergenza abitativa”

“Da oggi è più vicino alla realizzazione il progetto di rigenerazione dell’ex caserma di Porto Fluviale. Grazie all’approvazione della Delibera passata in Assemblea Capitolina si mette un tassello decisivo all’avanzamento del progetto di trasformazione che cambierà il volto di Ostiense e darà una risposta di dignità sull’emergenza abitativa.

Dopo anni di dibattito sull’utilizzo delle ex caserme nelle nostre città, Porto Fluviale traccia una strada con 11 milioni di investimento pubblico che serviranno a trasformare e a riqualificare la struttura e aprire servizi pubblici per il quartiere, aprendo le porte per una nuova piazza per Ostiense.

Adesso possiamo entrare finalmente nella fase operativa.

Ringrazio, infine, le consigliere e i consiglieri per l’approvazione della delibera, gli assessori Tobia Zevi e Maurizio Veloccia e tutti coloro hanno dato il contribuito per questo incredibile progetto”.

Così su Facebook, Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio VIII dopo l’approvazione ieri sera da parte dell’Assemblea Capitolina della delibera che autorizza Roma Capitale all’acquisizione a titolo gratuito dell’edificio della ex caserma di via del Porto Fluviale.

