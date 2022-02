Porto-Lazio, Conceicao: “Io tifoso biancoceleste, con Sarri la squadra farà bene”

Sarà una sfida nella sfida quella tra la Lazio e Conceicao. Una lunga esperienza in biancoceleste, poi le strade diverse. Da allenatore il portoghese sta facendo grandi cose, e con il suo Porto domani sfida la squadra di Sarri in Europa League. Quello che ha vissuto a Roma, però, non potrà mai dimenticarlo, come racconta in conferenza stampa.

“La Lazio, per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti, rappresenta tanto per me – dice Conceicao – Conservo ricordi bellissimi a Roma e per la Lazio provo grande affetto. Sono un tifoso della Lazio, amo da morire Roma. La Lazio mi è rimasta nel cuore, sapete come mi sono sentito. Ricordo la Supercoppa nel 1998 dove abbiamo vinto a Torino contro la Juventus. Una squadra e una dirigenza di altissimo livello. So che affrontiamo una squadra molto forte: passeranno i migliori”.

La Lazio arriva in Portogallo reduce da una buona striscia di risultati utili consecutivi in campionato, in mezzo la pesante sconfitta in Coppa Italia con il Milan: “Ho visto di recente la partita contro il Milan e, nonostante la sconfitta, mi sono piaciuti i primi venti minuti. L’importante è vedere i piccoli dettagli e sono sicuro che la Lazio crescerà perché ha un allenatore bravo, d’esperienza. Inoltre ha individualità che mi piacciono. Sa giocare, sa come utilizzare lo spazio dietro la linea difensiva dell’avversario, va bene in profondità. Segna molto, è vero che subisce anche, ma ho visto principi molto interessanti”.

L’allenatore portoghese ha infine parlato di Felipe Anderson: il brasiliano prima di tornare alla Lazio è passato proprio per il Porto: “Non ha avuto la possibilità di giocare molto, ma ha capacità fisiche e tecniche incredibili. Il problema era motivazionale, di fiducia”.