Porto Pidocchio cambia look, nuovi box per i pescatori

LADISPOLI – Atteso da tempo verrà ultimato il cantiere di Porto Pidocchio. Lavori che riqualificheranno l’area ittica con nuovi box per i pescatori, almeno una decina, arredi, una cella frigorifera e il bancone che consentirà poi la vendita del pesce ai clienti. Fondamentale per i lavoratori professionisti del circolo di Porto Pidocchio la realizzazione dei box che nel 2016 erano stati rasi al suolo dal passaggio di una tromba d’aria che poi colpì in pieno pure la gru di un rimessaggio crollata sul ponte pedonale. Il progetto include servizi igienici, docce, spogliatoi, con la possibilità di collocare piccoli manufatti, di facilissima rimozione, a carico degli interessati. È stata pubblicata in queste ore la determina dirigenziale sull’Albo Pretorio del municipio firmata dal comandante della Polizia locale, Sergio Blasi. Provvedimento che include «interventi di adeguamento delle colonnine elettriche al fine del funzionamento degli argani e dei verricelli dei singoli pescatori, nonché l’installazione del cancello carrabile e di doghe in legno per aumentare la resistenza». A breve i lavori entreranno nella fase clou per risollevare una categoria che da anni è in difficoltà per via dei problemi relativi all’insabbiamento del fondale marino e dell’erosione ma anche per la mancanza di spazi adeguati dopo il tornado catastrofico. «Avevamo promesso un impegno sul porticciolo – conferma Pierpaolo Perretta, delegato al Demanio Marittimo – e la nostra volontà è anche quella di creare le basi affinché almeno un giorno a settimana venga riservato alla vendita del pesce, magari in modo calmierato anche per valorizzare il pescato della nostra costa. Inizieremo a ragionarci con i nostri pescatori». A proposito di approdi, proprio Ladispoli, lo scorso anno era stata inserita dalla Regione nel Piano dei Porti di interesse economico tramite una delibera che ha previsto nuovi siti e approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti barca, in conformità con gli aspetti ambientali e costieri. Una novità rispetto al passato per la definitiva entrata in vigore del principale strumento per la piena valorizzazione delle coste del Lazio in chiave economica, turistica e commerciale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA