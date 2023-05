Portoghesi, l’assessora Segnalini: “Tristezza per la scomparsa d un’importante personalità dell’architettura”

“Sono molto rattristata per la scomparsa di Paolo Portoghesi, importante personalità nel quadro della storia dell’architettura. Lo ricordo come una persona piena di energia. Grazie al suo insegnamento nello studio di via Gregoriana imparai a colorare come pochi ad acquerello le prospettive che negli anni ’80 si facevano ancora a mano. Alla famiglia e a tutte le persone a lui vicine faccio le mie più sentite condoglianze”.

Lo scrive in una nota l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

