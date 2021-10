Portuali Trieste: “Se il governo proroga il green pass al 30 ottobre pronti a discutere”, sennò scatta il blocco

Non è certo un clima disteso quello che serpeggia in queste ore nelle storiche vie cittadine che costeggiano l’area portuale. L’annunciato blocco di tutte le operazioni da parte del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste (Clpt), qualora domani il governo li ‘obblighi’ a presentarsi sul luogo di lavoro con il green pass (come spiegato ieri), è foriero di una ‘resistenza’ che rischia di tradursi in forti tensioni.

Portuali triestini, stamane il Prefetto ha riunito il Comitato di sicurezza e dato un ultimatum

Così stamane Valerio Valenti, prefetto di Trieste, ha subito riunito il Comitato per la sicurezza, per poi ‘avvertire’ che “chi parteciperà al blocco del porto a oltranza indetto a partire da venerdì 15 ottobre dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste compie un reato, nella fattispecie il reato di interruzione di pubblico servizio”.

I portuali triestini: “Se il governo prorogasse al 30 ottobre il via all’obbligo ci adegueremmo…”

Dal canto loro i portuali non sembrano minimamente intenzionati a retrocedere di un dito, rimpallando la data bollente al governo, attraverso una contro-proposta: “Se il governo prorogasse al 30 ottobre il via all’obbligo ci adegueremmo, e non avrebbe senso domani bloccare il porto”.

I portuali triestini: “Disponibili a discutere con chiunque”, diversamente, scatterà il blocco…

Come spiega infatti uno dei componenti del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, Alessandro Volk, ”Sarebbe una mossa intelligente per prendere un po’ di tempo e trovare poi una soluzione“. Dunque, ribadendo la loro determinatezza e, al tempo stesso però anche la “disponibilità a discutere”, per questi lavoratori (ai quali, Genova in primis, potrebbero aggiungersi anche i colleghi di altre città portuali), scatta ora un countdown non privo di tensione e suspense: il Prefetto è stato chiaro, loro ancora ‘di più’… speriamo bene…

Max