Pos, Di Maio: “Nessuna multa per i commercianti”

Onestamente a ragione, i commercianti non avevano gradito l’eventualità di poter essere multati qualora trovati non in possesso del Pos per i pagamenti. Anche perché immaginare un fornaio ‘assaltato’ al mattino dagli scolaretti, costretto ad usare il pos per ogni euro di pizza, francamente lasciava perplessi.

Ad ogni modo nel pomeriggio è stato il ministro Di Maio a rassicurarli rendendo noto che “Stiamo lavorando con grande impegno a questa legge di bilancio. Tramite il confronto e il dialogo abbiamo tracciato la strada giusta, cioè quella che mira a tutelare i cittadini e sono contento che sia stata trovata l’intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos. L’ennesima promessa mantenuta. Come ho più volte detto la priorità deve essere quella di abbassare il costo delle commissioni in modo da agevolare tutti, a partire dai piccoli commercianti. Perché lo Stato non deve mettere paletti a chi fatica dalla mattina alla sera, piuttosto deve trovare delle soluzioni”.

Max