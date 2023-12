Mossa vincente di un follower del sindaco di Terni Stefano Bandecchi che in un gioco su Instagram ha lasciato il proprio Iban tra i commenti di un post natalizio del primo cittadino, trovandosi come tutta risposta un bonifico da 500 euro con causale “Buon Natale”.

Posta l’Iban sotto la foto natalizia “Vediamo se sei il vero Babbo Natale”, il sindaco di Terni gli fa un bonifico da 500 euro

Qualche giorno fa il fortunato ha scherzosamente commentato il post del sindaco di Terni Stefano Bandecchi che in una foto indossava un cappello da Babbo Natale, scrivendo il proprio Iban con nome, cognome e una frase provocatoria: “Vediamo se sei davvero Babbo Natale, questo è il mio iban”.

Il post con il bonifico e la causale “Buon Natale”

Un commento scherzoso come accade spesso sui social ma che stavolta non è sfuggito al sindaco. Poche ore dopo ecco un altro post con l’immagine del bonifico e gli auguri di Buon Natale al fortunato che ha ringraziato Bandecchi per il gesto.

Bandecchi: “E’ stato un gioco non beneficenza. Non confondiamo la goliardia con la necessità”

Ovviamente è scattata la corsa al regalo, con diverse richieste degli utenti. E a chi lo rimprovera di aver reso noto il gesto “la beneficenza si fa ma non si dice”, il sindaco di Terni replica che si è trattato di “un gioco non beneficenza. Non confondiamo la goliardia con la necessità, per me il signore che lo ha ricevuto potrebbe anche essere miliardario e quando io ho fatto il bonifico non sapevo chi fosse. Imparare a ridere che la troppa serietà vi ha bruciato la semplicità”.